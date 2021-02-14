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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı

LİMANDAN GÖRÜNTÜ

Şiddetli Rüzgar 

-DALGALARDAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta etkili olan rüzgar ve kar ile birlikte şiddetini artıran dalgalar mendireği aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve kar etkili oldu. Rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Balıkçı tekneleri şiddetli dalga nedeniyle limana demirledi.
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