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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

CADDE VE SOKAKLARDAN GÖRÜNTÜ

-TEMİZLİK GÖREVLİLERİNDEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Her gün binlerce aracın geçtiği Milli Egemenlik Caddesi ve Gazipaşa Caddesi boş kalırken görevli olan temizlik işçileri ve belediye görevlileri cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Dün akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 25 Ocak Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek.
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