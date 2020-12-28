Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta 56 saatlik kısıtlama sonrası yoğunluk

Zonguldak'ta 56 saatlik kısıtlama sonrası yoğunluk

- Uğur Mumcu Caddesi

Hafta Sonu Alışveriş Trafik Yoğunluğu 

-- Gazipaşa Caddesi
-- İşe gidenler, araç yoğunluğu
-- Kaldırımdaki yoğunluk
-- Polis aracının devriye gezmesi
-- Temizlik işçilerinin çalışması
-- Trafik lambaları, araç yoğunluğu

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama sonrası caddelerde yaya ve araç yoğunluğu yaşandı. Geçen Cuma günü saat 21:00'de başlayıp bu sabah 05.00'te sona eren kısıtlama sonrası caddede yaya ve araç yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar alışveriş yaptı, bazıları ise banka önlerinde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar bankaların açılış saatini bekledi. ATM önlerinde de kısmi yoğunluklar yaşadı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıktı. Uğur Mumcu Caddesi üzerinde de zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri de erken saatlerden itibaren denetimlere başladı.
Yaya ve araç ile devriye gezen ekipler maske, mesafe ile kuralları hatırlattı. Belediye temizlik işçileri Gazipaşa Caddesi'nde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. (OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement