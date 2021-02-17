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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zonguldak’ta 165 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak’ta 165 köy yolu ulaşıma kapandı

EKİPLERİN YOLLARI AÇMASI

( ZONGULDAK ) -Zonguldak’ta 165 köy yolu ulaşıma kapandı ZONGULDAK

Güzergah Kar Kalınlığı Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Zonguldak genelinde etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Yoğun kara yağışı nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı. Zonguldak’ta etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 cm buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direklerinde meydana gelen hasarlar sonrası bir çok köye enerji verilemiyor. İl Özel İdaresi’nden alınan bilgilere göre, sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı sonrası Alaplı’da 3, Kdz. Ereğli’de 42, Kozlu 9, Merkez 8, Çaycuma 22, Devrek 63 Gökçebey 17 ve Kilimli 'de 1 olmak üzere. Ekipler 59 araç ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Zonguldak - İstanbul karayolunda kar yağışının devam etmesi nedeniyle, güzergah uzun araçlara kapatıldı. Kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. (İYA-SÖ-
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