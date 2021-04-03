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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı

Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı

Kentten detaylar

Hafta Sonu Market Sayılar Gesi Pazar Günü 

-İşçilerin çalışması
-Cadde ve sokaklar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibariyle başladı.
Kısıtlamayla birlikte kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. İçişleri Bakanlığınca çok yüksek riskli illerde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Zonguldak'ta dahil oldu. Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler arasında yüksek riskli il kategorisinde yer alan kent; vaka sayılarının hızla artmasıyla çok yüksek riskli il kategorisine geçti. Böylelikle kentte yalnızca pazar günü uygulanan kısıtlama hafta sonu boyunca uygulanmaya başladı.
Cuma saat 21.00'de başlayan uygulama pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek. Kısıtlama boyunca kentin en işlek cadde ve sokakları ise adeta boş kaldı. İzin belgesi haricinde aracıyla sokağa çıkmak isteyenlere izin verilmedi. Vatandaşların ise yürüyüş mesafesinde market ihtiyaçlarını gidermelerine izin verildi.
(OA-NT-Y)
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