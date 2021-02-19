ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Cadde ve sokaklardan detaylarZONGULDAK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sessizlik hakim oldu. Zonguldak 'ta diğer zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.
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