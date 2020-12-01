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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması

ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Polis ve bekçi ekiplerinin denetimi - Boş kalan cadde ve sokaklarZONGULDAK - Zonguldak 'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim.Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.Vatandaşların evlerine çekildiği kentte kalabalığın en fazla olduğu Madenci Anıtı'nın önü de boş kaldı.

Polis Kalaba Polis Ekipleri 

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