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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ZONGULDAK - Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

ZONGULDAK - Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

- Cenazelerin hastane morguna getirilişi Zonguldak 'ta sobadan zehirlenen yaşlı çift öldüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ense köyünde yaşayan Kübra (75) ve Şaban Demir (76) çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, evlerine gitti.Demir çiftini hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.İncelemeler sonucu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü

Hastane Jandarma Karbonmonoksit Karbon Yaşlı Çift 

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