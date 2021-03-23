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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ZONGULDAK - Sis ve rüzgar etkili oluyor

ZONGULDAK - Sis ve rüzgar etkili oluyor

- Karayolu sis görüntüsü - Mendirekten dalga görüntüsü Zonguldak 'ta sis ve rüzgar etkili oluyorZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta sis ve rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, Zonguldak - İstanbul kara yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye düşürdü.Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. - Dalgalar mendireği aştıÖte yandan kentte etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 3 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.Bölgede gün içinde etkisini artıran rüzgar sebebiyle balıkçılar da denize açılamadı.Rüzgarın da aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

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