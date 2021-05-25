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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

- Olay yerinden detaylar Zonguldak 'ta otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta otomobilde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olayda ağır yaralanan otomobildeki 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Sağlık Personeli Polis Ekipleri Saldırı 

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