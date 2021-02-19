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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak ormanlarında beyaz gelinliğiyle kartpostallık görüntüler

Zonguldak ormanlarında beyaz gelinliğiyle kartpostallık görüntüler

- Karayolu ve mahalle

Pazarcı Karla Mücadele Kar Yağışı 

-- Mahalle yolu
-- Beldeden havadan detaylar
-- Ormanlar

( ZONGULDAK -DRONE-ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta kar yağışıyla beyaz gelinliğini giyen ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Geçen hafta yoğun kar yağışı etkisi altında kalan Zonguldak beyaz gelinliğiyle doyumsuz manzaralar oluşturdu. Kentin yüksek rakımlı noktalarında oluşan manzaralar izleyenleri adeta büyüledi. Elvanpazarcık beldesinde mahalle aralarındaki karla mücadele çalışmaları sürerken beyaz gelinliğini giyen ormanlar drone ile havadan görüntülendi. (OA
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