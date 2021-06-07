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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor

ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor

- Yaralı köpekten detaylar - Veteriner hekim Önder Alkan ile röportaj - Hayvansever Seda Mercan ile röportaj Zonguldak 'ta ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyorZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta hayvanseverler tarafından ormanlık alanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi devam ediyor.Rat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık bir hafta önce ses duyan hayvanseverler, bir köpeğin bacaklarının kırık olduğunu görünce belediyeye haber verdi.Tedavi için Zonguldak Veteriner Tıp Merkezi'ne getirilen köpeğin, bir bacağının tamamen koptuğu, diğer bacaklarında ve kalça kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi.Hayati tehlikesi devam eden köpeğin tedavisi sürüyor. - "İyileşeceğini düşünüyoruz"Veteriner Hekim Önder Alkan, gazetecilere, köpeğin 4 ayrı yerden ameliyat olduğunu belirterek, "Dünden bugüne biraz daha iyi. Hayati tehlikesi var ama yine de iyileşeceğini düşünüyoruz." dedi.
Hayvansever Seda Mercan da hayvanlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir bacak kopmak üzereydi, diğer bacakları sopayla döverek bütün kemikleri kırmışlar. " şeklinde konuştu.
Mercan, Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce çıkmasını istediklerini söyledi.

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