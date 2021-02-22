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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ZONGULDAK - Ölü yunus karaya vurdu

ZONGULDAK - Ölü yunus karaya vurdu

- Karaya vuran ölü yunusun görüntülenmesi Zonguldak 'ta ölü yunus karaya vurduZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesindeki sahilde ölü yunus bulundu.Ereğli ve Alaplı ilçelerini birbirine bağlayan sahil şeridinde kıyıya vuran ölü yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Yunusun, ekiplerin incelemesinin ardından sahilden alınacağı öğrenildi.Sahil şeridinde yürüyüş yaptığı sırada yunusa rastlayan vatandaşlardan Nihal Tekçe, üzgün olduğunu belirterek, "Yunus karaya vurmuş. Artık intihar mı etti, öldürdüler mi, bilmiyoruz." diye konuştu.

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