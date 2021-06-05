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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Zonguldak, kısıtlamasız Cumartesi gününe sakin başladı

Zonguldak, kısıtlamasız Cumartesi gününe sakin başladı

CADDELERDEN GÖRÜNTÜ

Yaya Trafiği 

-SOKAKLARDAN GÖRÜNTÜ
-VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta kısıtlama sonrası ilk cumartesi günü sakin başladı.
Kentte cadde ve sokaklar sakin kalırken vatandaşlar evde kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını kapsamında daha önce sokağa çıkma kısıtlaması olan cumartesi gününde kısıtlama sonrası ilk cumartesi günü sakin başladı.
Hafta içinde yaşanan yoğunluğun ardından banka önleri ve postane önleri boş kaldı. Cadde de araç ve yaya trafiği sakin olurken vatandaşlar kısıtlama sonrası ilk cumartesi gününde evde kaldı.
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