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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ZONGULDAK - Kilimli'deki yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştu

ZONGULDAK - Kilimli'deki yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştu

- Binanın çatısından çıkan dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un açıklaması Zonguldak 'ta çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştuZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde çıkan yangında 8 iş yerinin çatısında hasar oluştuMerkez Mahallesi'nde sıralı halde dükkanların bulunduğu binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin büyümesi üzerine Kilimli ve Zonguldak Belediyesinden çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Güçlükle kontrol altına alınabilen yangında, 8 dükkanın çatısında hasar oluştu.Bazı iş yeri sahiplerinin zarar gelmemesi için ürünlerini dükkanlarından dışarı çıkardığı görüldü.
Öte yandan cep telefonuyla görüntü almaya çalışan vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırarak alana güvenlik şeridi çekti. Bazı vatandaşların ise yangını evlerinin balkonundan izledi.Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve yetkililerden bilgi aldı.Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına zaman kaybetmeden müdahale ettiğini belirterek, "Allah'a şükür can kaybımız ve yaralımız yok. 8 civarında dükkanımızın çatısında hasar var." ifadesini kullandı.

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