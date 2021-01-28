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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Drone ile dinlenme tesisi

Güzergah Dinlenme Tesisi Kar Yağışı Kar Lastiği 

-Kar temizleme çalışmaları
-Karayolu, araçların geçişi
-Vatandaşların gezmesi
-Aktüel detaylar

( ZONGULDAK -DRONE) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı Ereğli istikametinde etkili oldu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların bir süre geçişine izin verilmedi. Yolun açılmasıyla birlikte vatandaşlar da karın tadını çıkarttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Zonguldak Ereğli karayolunda tedbirler alındı. Kar kalınlığının artması üzerine ilk olarak büyük araçların geçişine izin verilmedi. Diğer araçlarda da zincirsiz ve kar lastiği olmayan sürücülerin geçişine izin verilmedi. Karayolları ekiplerinin kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarının ardından yol tüm araçların ulaşımına açıldı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde sıklıkla devriye gezdi. Yolun açılmasıyla birlikte vatandaşlar da karın tadını çıkarttı.
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