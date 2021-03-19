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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ZONGULDAK - Hayvanat bahçesinden kaçırılan alageyiğin tüfekle vurulması

ZONGULDAK - Hayvanat bahçesinden kaçırılan alageyiğin tüfekle vurulması

- Hayvanat bahçesindeki geyikler - Alageyiğin kaçırıldığı kafes ve görevliler - Hayvanat bahçesi görevlisi Satılmış Miyanyedi ile röportaj - Hayvanat bahçesi görevlisi Satılmış Miyanyedi: - "Böyle bir olayın gerçekleşeceği kimsenin aklına gelmez, zaten bir tane alageyiğimiz vardı, çok üzüldük"ZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Gökçebey ilçesinde faaliyet gösteren fabrikaya ait hayvanat bahçesindeki alageyiği kaçırıp av tüfeğiyle vurulması olayına ilişkin hayvanat bahçesi görevlisi yaşananları anlattı.Hayvanat bahçesi görevlisi Satılmış Miyanyedi, AA muhabirine, mesai arkadaşının kendisine alageyiğin yerinde olmadığını bildirmesi üzerine arama yaptıklarını ve yerde kan izlerine rastladıklarını söyledi.

Hayvanın vurulduğunu ve tel örgülerden dışarı çıkarıldığını yetkililere haber verdiğini belirten Miyanyedi, "Daha önce burada böyle bir şey olmadı. Burada bir tane alageyik kalmıştı. Onu da fabrikamızı geliştirmek amaçlı idareten arka tarafa almıştık. Normalde güvenlik altındadır. Güvenliklerimiz 15 dakikada bir fabrika etrafında kontrollerini yapmaktadır. O esnada bir boşlukta nasıl yaptılarsa bu olayı gerçekleştirmişler." dedi.
Miyanyedi, böyle bir şeyi beklemediklerini anlatarak, "Uzun yıllardır bu fabrikada ekmeğimi kazanıyorum. Bu hayvanlarla neredeyse ailemizle vakit geçirdiğimiz kadar zaman geçiriyoruz. Böyle bir olayın gerçekleşeceği kimsenin aklına gelmez, zaten bir tane alageyiğimiz vardı, çok üzüldük." diye konuştu.
Çukur Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikaya ait hayvanat bahçesindeki alageyiğin yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, başlatılan saha çalışması ve teknik takip sonucu alageyiği kaçırıp av tüfeğiyle vurdukları iddiasıyla C.A. ve M.B'yi gözaltına alınmıştı.Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Fabrika Jandarma Muhabir Hayvan Hayvanat Bahçesi 

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