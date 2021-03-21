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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ZONGULDAK - Fatih ve Kanuni gemileri, yeni sondaj için Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor

ZONGULDAK - Fatih ve Kanuni gemileri, yeni sondaj için Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor

- Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinden detaylar - Muhabir Gökhan Yılmaz'ın anonsu - Filyos Limanı'ndan detaylarFatih ve Kanuni gemileri, yeni sondaj için Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyorZONGULDAK (AA) - Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" ile "Kanuni" Türkali - 2 kuyusundaki çalışmalarının ardından nisanda keşif amaçlı sondaja başlayacakları "Amasra - 1" kuyusu için hazırlıklarını Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde sürdürüyor.Türkali - 2 kuyusundaki çalışmalarını tamamlayan Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda "Amasra - 1" kuyusu olarak isimlendirileceği belirtilen bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'na demir attı.Aynı limana 14 Kasım'da ulaşan ve burada kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri yürütülen Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni de "Amasra - 1" kuyusunda Fatih'in yapacağı sondajların tamamlayıcı ve bazı test işlemlerini gerçekleştirecek.Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Adana'da bir televizyon kanalında katıldığı yayındaki, "Hedefimiz orada önümüzdeki 5 yıl içerisinde 30 ila 40 kuyuya ulaşarak üretimi gerçekleştirmek. İlk hedefimiz 2023 yılında, inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk gazı karaya çıkararak ulusal iletim sistemine basmak." şeklindeki açıklaması kentte heyecanla karşılandı.

Televizyon Karya Allah 

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