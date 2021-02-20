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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ZONGULDAK - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

ZONGULDAK - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

- Cadde ve sokaklardan detaylarDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakimSAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park da sessizliğe büründü.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. - BoluBolu'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.Kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.Temizlik görevlilerinin çalışma yaptığı cadde ve sokaklar, sokak hayvanları ve güvercinlere kaldı.Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında dışarıda bulunanlara yönelik denetim gerçekleştiriyor. - KarabükKarabük'te cadde ve sokaklarda kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu görüldü.
Kentin işlek caddeleri ile Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokakları sessizliğe büründü.Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor. - Zonguldak Kentin en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu.Cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.
Polis ekipleri de kent genelinde denetimlerine devam ediyor. - DüzceDüzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanında sessizlik var.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

Hafta Sonu Koronavirüs Kışla Hayvan Sokak Hayvanları 

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