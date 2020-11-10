Zonguldak Atatürk’ü anıyor

-- Saygı duruşu

-- Vatandaşların korna çalması

--Araçların ilerlemesi



( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK



- Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla Zonguldak Valiliği önünde anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Saatler 09.05'de ise adeta hayat durdu. Sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü andı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla Zonguldak'ta anma töreni düzenlendi.

Valilik binası önündeki törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Belediye Başkanı Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, kurum amirleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollardaki araç sürücüleri kornaya basarak, yaya yolunda ilerleyen bazı vatandaşlar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu. Limandaki ve kıyıya gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Atatürk Anıtı yanında meş'aleler yakıldı. (OA



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