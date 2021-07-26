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ZONGULDAK - Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ZONGULDAK - Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

ZONGULDAK - Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

- Yanan binadan yükselen dumanlar - Ekiplerin yangına müdahalesi - Mahalle Muhtarı Tacettin Köroğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamaZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta apartmanın çatısında çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Ontemmuz Mahallesi Hilmi Uluğ Sokak'taki üç katlı apartmanda Suat ve eşi Şaziye P'nin oturduğu dairenin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Eve de sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.Yangında ev ve çatıda hasar oluştu.Mahalle Muhtarı Tacettin Köroğlu, gazetecilere, yangının çıkış nedenine dair bilgi olmadığını belirterek, "Ev yeni yapıldı. Şu an evde kimse yok." dedi.

Çatı Katı Yangın Nadan Yükselen Yangına Müdahale 

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