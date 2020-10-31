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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Zonguldak AFAD ekipleri enkaz altından bir kişiyi böyle kurtardı

Zonguldak AFAD ekipleri enkaz altından bir kişiyi böyle kurtardı

YAŞLI KADININ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTILMASI

Deprem Gesi Deprem Bölgesi 

-SEVİNÇ ALKIŞLARI
-YAŞLI MÜDAHALE EDİLMESİ

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında Zonguldak AFAD ekibi yardım için deprem bölgesine gitti. 1 kişiyi enkaz altından çıkardı. Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında birçok yerde bina yıkıldı. AFAD Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör, Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ve 4 arama kurtarma teknisyeni Zonguldak'tan yola çıktı. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Zonguldak AFAD ekipleri çalışmalara başladı.
Çalışmalara katılan ekip enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmak için yardımda bulunuyor. Zonguldak AFAD ekibinin de aralarında bulunduğu kurtarma çalışmalarında bir kişi enkaz altından canlı olarak çıkartıldı.
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