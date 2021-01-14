Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak’a yılın ilk karı yağdı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Zonguldak’a yılın ilk karı yağdı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağışı

Hafta Sonu Ormanlı Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Zonguldak yüksek kesimlerinden kar manzaraları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta yüksek kesimlere ilk kar yağdı. Zonguldak Merkez’de yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyir eden Zonguldak’ta rakım olarak yüksek olan yerlerde kar yağışı etkili oldu. Ormanlar beyaz örtü ile kaplandı. Zonguldak kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanların beyaz örtü ile kaplanması ile güzel görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının ise hafta sonu düşmesi bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Yurttan Kış ManzaralarıYurttan Kış Manzaraları
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı