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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ziyarete geldiği torununun evinde hayatını kaybetti

Ziyarete geldiği torununun evinde hayatını kaybetti

Evden detay

Yaşlı Kadın Polis Cenaze En Yaşlı Kadın Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden detay
-doktorun eve girmesinden detay
-polis otosunun ayrılışı
-doktorun evde çıkışı

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te 3 gün önce torununu ziyarete gelen 86 yaşındaki Fatma Cankatar evde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre olay 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşayan Fatma Cankatar (86) torununu ziyaret etmek amacıyla 3 gün önce Karabük’e geldi. Torun Fuat Cankatar sabah kahvaltı için uyandırmaya çalıştığı babaannesinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Cankatar’ın vücudunda herhangi bir kesici alet ve darp izi bulunmadığı tespit edilirken yaşlı kadının cenazesi Bartın’da toprağa verileceği öğrenildi.
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