Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Zirveye tırmanan gazeteci ve idareciler hava muhalefetine takıldı

Zirveye tırmanan gazeteci ve idareciler hava muhalefetine takıldı

VALİ YARDIMCISI TARAFINDAN ÇEKİLEN CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

Gard Hava Muhalefeti Muhalefet 

-ZİRVEYE TIRMANIŞL DETAY
-ZİRVEDEN DETAY
-HAVA MUHALEFETİ DETAY
-VALİ YARDIMCISI MEVLÜT ÖZMEN AÇIKLAMA
-BAYRAK VEKAFİLE DETAY
-DETAY AÇIKLAMA

( MANİSA )- Manisa’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü dolayısıyla Spil Dağı’nın Anıttepe mevkiindeki Bayrak Tepe’ye bayrak değiştirmeye çıkan idareciler ve gazeteciler hava muhalefeti nedeniyle bayrağı değiştiremedi MANİSA

- Manisa’nın her noktasından görülen Spil Dağı Anıttepe mevkiindeki Bayrak Tepe’ye 3 metrelik bayrak dikmeye çıkan idareciler ve gazeteciler hava muhalefetine takıldı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü dolayısıyla Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen eşliğinde zirveye çıkan kafile, kuvvetli rüzgarda ayakta durmakta zorlanırken bayrağı, Bayrak Tepe yerine yangın gözetleme kulesine astı. Manisa’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü dolayısıyla Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, Spil Dağı Anıttepe mevkiindeki Bayrak Tepe’ye 3 metrelik bayrağı değiştirmek için tırmanış gerçekleştirdi. Zirveye kadar tırmanan kafile Bayrak Tepe noktasında kuvvetli rüzgar nedeniyle oldukça dik ve tehlikeli koridorda zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı. Hava muhalefeti nedeniyle bayrağı zirveye asamayan kafile dönüş yolunda yangın gözetleme kulesine bayrağı astı. Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen yaptığı açıklamada, “Bugün hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler hem de İdareciler Günü. Bugün Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar’la birlikte bayrağımızı göğsümüze koyarak Manisa’nın en yüksek zirvesine asmaya geldik. Ancak zirveye 10 metre kala rüzgar kuvvetini çok fazla artırdı. Çok kuvvetli bir rüzgar var. Hava şartlarından dolayı bayrağımızı zirveye asamadık. Aşağıdaki gözlem noktamıza asacağız.” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı