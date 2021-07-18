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Zırhlı aracın mıknatısla açılan gizli bölmesinden silah ve uyuşturucu çıktı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Zırhlı aracın mıknatısla açılan gizli bölmesinden silah ve uyuşturucu çıktı

Zırhlı aracın mıknatısla açılan gizli bölmesinden silah ve uyuşturucu çıktı

Araçtaki gizli bölmenin görüntüsü

Kokain Uyuşturucu Gizli Bölme Gözaltı Şüpheli Araç 

-Araçtan ele geçirilenler
-Şahsın emniyete getirilmesi
-Şahsın adliyeye sevki

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Levent’te uygulama sırasında durdurulan zırhlı aracın vites kısmındaki mıknatıstan şüphelenen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motorize Yunus ekipleri, aracın çalışır vaziyetteyken mıknatısla açılan gizli bir bölmesi olduğunu belirledi. Teybin yanından mıknatısla açılan bölmede ruhsatsız tabanca ve kokain bulunurken, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motorize Yunus ekipleri, Nispetiye Caddesi üzerinde şüpheli araçlara ve şahıslara yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler zırhlı aracı durdurarak, araç içerisinde bulunan sürücü A.B. ile O.Y. isimli şahıslara GBT-UYAP sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamalarda A.B. ile O.Y.’nin emniyette çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlenirken, üst aramasında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Zırhlı aracın sürücü A.B. ile O.Y.’nin çeşitli suçlardan kayıtlarının olmasından şüphelenen Motorize Yunus ekipleri, araç içerisinde arama yaptı. Araç içerisindeki arama sırasında teyp kısmındaki boşluk ve vitesin yanında mıknatısın olmasından şüphelenen ekipler, ilk önce mıknatısı kontağı kapalı aracın muhtelif yerlerine değdirdi. Sonuç elde edemeyen ekipler, daha sonra ise aracı çalıştırarak mıknatısı aynı bölgelere tekrar değdirince aracın torpidonun üstünde bulunan gizli bölmesi otomatik olarak açıldı. Polis ekiplerinin durdurduğu sırada sürücü A.B.'nin ekiplerin gizli bölmeyi bulmaması için aracın kontağını kapattığı belirlendi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motorize Yunus ekiplerinin dikkati sonucunda bulunan gizli bölmede 3.3 gram taş kokain ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahısları gözaltına alan ekipler, aracı otoparka çektirdi. Polis merkezine götürülen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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