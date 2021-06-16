Ziraat mühendisi tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu

-OLAY YERİNE CENAZE ARACININ GELMESİ

-BİNA ÖNÜNDEN DETAY GÖRÜNTÜ

-CENAZENİN BİNADAN ÇIKARILARAK CENAZE ARACINA BİNDİRİLMESİ

-CENAZE ARACININ OLAY YERİNDEN AYRILMASI

-ELVAN DÖNMEZ FOTOĞRAF



( ANTALYA ) -- Olay işe gelmeyen mühendislerin evine gitmesiyle ortaya çıktı ANTALYA



- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Elvan Dönmez evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesinde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü’ne Ziraat Mühendisi olarak çalışan 46 yaşındaki Elvan Dönmez, 15 Haziran günü hastanede randevusu olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin aldı. Elvan Dönmez bugün işyerine gitmeyince arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Dönmez telefonlara bakmayınca bir grup arkadaşı evine giderek kapıyı çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine durumu güvenlik güçlerine bildiren arkadaşları, güvenlik güçlerinin kapıyı açmasıyla birlikte şok oldu. Elvan Dönmez’in cansız bedeniyle karşılaşan güvenlik güçleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dönmez’in saatler önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dönmez’in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından netleşecek Elvan Dönmez’in Konya nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenildi. Dönmez’in cenazesi Konya’dan gelecek ailesine teslim edildi. (AMT-

