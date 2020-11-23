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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Zıpkınla vurulan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı

Zıpkınla vurulan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı

caretta carettaya pansuman yapılmasından görüntü

( MUĞLA ) - MUĞLA

Zıpkın Caretta Caretta Bulduk 


- Antalya'nın Finike ilçesinde, boynundan zıpkınla vurulmuş halde bulunan caretta caretta, Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavi altına alındı. Finike’de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaralı deniz kaplumbağası gördü. Sahil Güvenlik ekipleri boynuna zıpkın saplanmış halde buldukları deniz kaplumbağası için DEKAMER yetkilileri ile iletişime geçti. Yaralı caretta caretta, Dalyan Mahallesindeki DEKAMER görevlilerince alınarak merkeze getirildi.
Boynundaki zıpkın, operasyonla çıkarılan yaralı caretta caretta, ekiplerin gözetimi altına alındı. Olayın vahametinin içler acısı olduğunu belirten DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ve operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Fevzi Uzun'a teşekkür etti. Yaralı deniz kaplumbağasının pansumanlarını yapan DEKAMER görevlisi Kerem Gökdağ, ise şu bilgileri verdi; “İhbarı alınca hızlıca Finike’ye gittik. Kaplumbağanın ense kısmında zıpkın ucu olduğu görüldü.
1 saatlik operasyonla zıpkın ucu çıkartıldı. Sağlığı açısından çok kritik bir yerdeydi. Hem omuriliğin hem de oradan geçen büyük bir damarın üzerindeydi. Sıkıntısız olarak zıpkın uçları çıkartıldı. Şuanda sağlık durumu iyi.” (CC-BT-Y)
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