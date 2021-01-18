Zincirsiz sürücülerin çıkışına izin verilmedi

-Yolda kalmış vatandaşlardan görüntü

-Sürücülerin zincir takmasından görüntü

-Trafikten görüntü

-Zincir satan İsmail Tırnaztepe röp.

-Yolda kalan sürücü Hayati Genç röp.



( DENİZLİ ) - DENİZLİ



- Denizli’de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından Denizli-Antalya istikametine giden sürücülerin zincirsiz kentten çıkışına izin verilmedi. Sürücüler karla kapanan yollarda zor anlar yaşadı. Denizli’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı giderek etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Trafik Denetleme Şube ekipleri kapanan ve tehlikeli olan yollarda sürücülerin zorluk yaşamaması için birçok noktayı trafiğe kapattı. Denizli-Antalya istikametine giden sürücülerin zincirsiz olanlarının kentten çıkışına izin verilmezken sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek lastiklerine zincir taktı. Kar küreme araçları yollarda oluşan karlara müdahale ederek yolları açmaya çalıştı. Sürücüler yolda seyir etmekte zorluk çekerken birçok vatandaş yolda kaldı. Zaman zaman maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken oto kurtarma araçları tedbiren yol kenarında bekleyerek araçları trafiği aksatmaması için kaldırdı. Bazı vatandaşlar belirli noktalarda krizi fırsata çevirerek zincir satışı yaptı. “Zinciri herkese tavsiye ederim” Aracında zincir olmadığı için yolda kalan Hayati Genç, “Gördüğünüz üzere kar yağıyor. İlerisi baya sıkıntı rampada öyle. Lastik baya sıkıntı işe yaramadı. Zinciri herkese tavsiye ederim. Yukarı rampaya kadar çıktım orada baya dolu arabalar. Bizde taktırıyoruz şimdi zincirimizi” dedi.

Yolda kalan vatandaşlara zincir satışı yapan İsmail Tırnaztepe, “Biz burada zincir satıyoruz. Yolda kalanlara yardımcı oluyoruz. Elinde zinciri olan vatandaşlara da zinciri takma konusunda yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

(EEP-MB-Y)



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