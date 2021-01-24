Zincirlikuyu’nda boş yolda zincirleme kaza

- Zincirlikuyu’nda kısıtlamaya rağmen boş olan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza Zincirlikuyu’nda Maslak istikametindeki varyant yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Linea marka otomobil yanında seyreden Renault Kangoo marka otomobile çarptı. Darbe alan Renault Kangoo marka hafifi ticari araçta önünde seyreden Fiat Albea marka araca çarptı. Kazaya karışan otomobiller bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans ederi yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkini incelme başlatıldı. (YM-
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