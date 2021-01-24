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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Zincirlikuyu’nda boş yolda zincirleme kaza

Zincirlikuyu’nda boş yolda zincirleme kaza

Kaza yapan araçlardan görüntü

Polis Zincirleme Kaza Ticari Araç Polis Ekipleri Direksiyon 

-Sürücülerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zincirlikuyu’nda kısıtlamaya rağmen boş olan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza Zincirlikuyu’nda Maslak istikametindeki varyant yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Linea marka otomobil yanında seyreden Renault Kangoo marka otomobile çarptı. Darbe alan Renault Kangoo marka hafifi ticari araçta önünde seyreden Fiat Albea marka araca çarptı. Kazaya karışan otomobiller bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans ederi yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkini incelme başlatıldı. (YM-
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