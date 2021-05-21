Zincirlikuyu'da yoğun yağış su taşkınına neden oldu

-Birikintiden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Rumeli Feneri'nde oluşan dalgalar

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( İSTANBUL -DRONE-TOPLU)- Sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti İSTANBUL



- İstanbul'da sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmur Beşiktaş Zincirlikuyu'da su taşkınına neden oldu. Sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mega kentin bir çok noktasında yoğun yağış etkisini gösterirken, Beşiktaş Zincirlikuyu'da su taşkını yaşandı. Maslak yönünde yolda biriken su nedeniyle Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru gitmek isteyen sürücüler, trafikte sıkıntı yaşadı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri, yolda oluşan su taşkınına müdahale ederek gidermeye çalıştı. Yoğun yağış sebebiyle oluşan su taşkını havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan Sarıyer Rumeli Feneri'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan dalgalar da kameraya böyle yansıdı.

