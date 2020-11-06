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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - DİYARBAKIR

Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - DİYARBAKIR

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlar Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri ağır 6 kişi yaralandı.Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolu Kantar Köprülü Kavşağı alt geçidinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.Kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.Bu arada, öndeki aracın yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için aniden manevra yaptığı, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği iddia edildi.

Polis Hastane Sağlık Ekibi Trafik Kazası Zincirleme Kaza 

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