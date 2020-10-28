Zincirleme kazayı gördü ama kaçamadı

-Yaralanan motosiklet sürücüsünden detay

-Sürücünün hastaneye kaldırılması



( BURSA )- Motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi hasta götüren sağlıkçılar yaptı BURSA



- Bursa İnegöl-Alanyurt yolu Köprülü kavşak üzerinde meydana gelen kazada 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya karışmamak için manevra yapan motosiklet sürücü ölümden döndü. Yaralanan motosiklet sürücüne ise hastaneye hasta götüren sağlık görevlileri önce müdahale etti ardından gelen diğer sağlık çalışanları tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Edinilen bilgilere göre kaza İnegöl-Alanyurt yolu özdilek Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Alanyurttan İnegöl'de doğru seyir halinde olan otomobiller takip mesafesini korumayınca zincirleme kaza yaşandı. 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Zincirleme kazanın ardından aynı istikametten gelen Suat B. idaresindeki 16 AC 6550 plakalı motosiklet, önünde meydana gelen kazaya karışmamak için aniden manevra yapınca motosikleti devirdi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına kazayı görenler yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yerde yatan yaralıyı gören bir başka sağlık personeli yaralıya müdahale etti. Ardından gelen diğer sağlık çalışanları tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi. (GB-



loading...