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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Zincirleme kazada 1 araç yandı

Zincirleme kazada 1 araç yandı

olay yerinden görüntü

( BALIKESİR )- Kazadan kurtulmak isteyen araçta kaza yaptı BALIKESİR

Trafik Kazası 


- İstanbul-İzmir otoyolu, Ömerköy mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, bir araçta yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden İzmir istimaketine seyir halinde halinde giden 34 BYC 499 plakalı araç sürücüsü C.A. Ömerköy mevkinde A.Y. idaresindeki 02 AHH 954 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 34 BYC 499 plakalı araç yanmaya başladı.
Kazayı gören ve karşı şeritten gelen İ.B. idaresindeki 55 DD 536 plakalı araç ise kaza yapan araçlara çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otoyol üzerindeki orta refüje ardından da kamyonete çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanarak kullanılamaz hale gelen aracı söndürürken, kazada 4 kişi ayakta tedavi edilirken, yaralılardan C.A. Balıkesir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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