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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Zimbabve’de katliam gibi kaza: 17 ölü

- Zimbabve’de katliam gibi kaza: 17 ölü

-Kaza yerinden görüntüler

( HARARE ) HARARE

Sosyal Medya Hastane Trafik Kazası Katliam Ölümlü 


- Zimbabve’de bir pikap ve aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti. Zimbabve’de dün Harare-Nyamapanda yolu üzerinde bulunan Mutoko'da bir pikap ve aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14’ü olay yerinde, 3’ü hastane olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetti. Zimbabve polisi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, “27 Aralık 2020 tarihinde Harare-Nyamapanda yolunun 130’uncu kilometresinde saat 17.40 civarında meydana gelen ölümlü trafik kazasında 17 kişinin öldüğü doğrulandı" denildi. Polis, kazanın ardından sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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