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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Zimbabve, Çin’den ilk aşı teslimatını aldı

- Zimbabve, Çin’den ilk aşı teslimatını aldı

Aşıları taşıyan uçak

( HARARE ) HARARE

Karantina Sağlık Çalışanları Hükümet 


- Zimbabve, Çin’den korona virüse karşı geliştiren aşının 200 bin dozluk ilk teslimatını aldı. Zimbabve, Çin hükümeti tarafından bağışlanan yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılarının ilk teslimatını aldı. Çinli Sinopharm şirketi tarafından geliştirilen 200 bin dozluk aşı Zimbabve Hava Yolları uçağı ile ülkeye getirildi.
Sevkiyat, Harare Uluslararası Havalimanı’ndan hükümet yetkilileri tarafından teslim alındı. Aşıların teslimat törenine Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga ve Çin'in Harare Büyükelçisi Guo Shaochun katıldı.
Zimbabve hükümeti tarafından sipariş edilen 600 bin doz aşının daha Mart ayında ülkeye gelmesi bekleniyor. Ülkedeki aşılama kampanyası kapsamında, ilk aşılar sağlık çalışanları ile riskli grupta olanlar ve yaşlılara uygulanacak. Zimbabve’de korona virüsle mücadele kapsamında 6 hafta uygulanan karantina tedbirleri sonrası ölüm ve vaka oranlarında yüzde 90’dan fazla düşüş görüldüğü belirtildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede görülen toplam vaka sayısı 35 bin 172’ye can kaybı sayısı ise bin 400’e ulaştı.
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