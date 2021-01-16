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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Zihinsel engelli bireye işkence gibi şaka kamerada...Kamyona kelepçeleyip koşturdular

Zihinsel engelli bireye işkence gibi şaka kamerada...Kamyona kelepçeleyip koşturdular

Zihinsel engelli gencin kelepçeli halde kamyonetle beraber koşması

Sosyal Medya Karya Kamera Cep Telefonu İşkence 

-Zihinsel engelli gencin arkadaşlarının gülmesi
-Gencin kelepçelerden kurtuluşu

( SAKARYA )- O anları kayda alarak sosyal medyada paylaştılar SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşturulmaya zorlandı. İşkence gibi olan şakayı ise cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaştılar.Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesinde meydana geldi. Özkan S. isimli zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşmaya zorlandı. Kamyonetin hareket etmesi sonrasında koşmaya çalışan zihinsel engelli bireyin aracın durdurulması için bağırdı. Adeta işkence gibi olan şakaya gülerek kayda alan arkadaşları ise o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, zihinsel engelli gencin kelepçelendikten sonra kamyonetin hareket etmesi ve engelli gencin bağırarak kamyoneti durdurması yer alıyor.
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