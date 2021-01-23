Zigana kayak merkezinde tatil bereketi

-Zigana geçidi tabelası

-Kayak merkezinin tabelası

-Kayak merkezinin çatılarından buz sarkan görüntüleri

-Kayak pisti tabelası

-Kızak pisti genel görüntü

-Kayak pisti genel görüntü

-Kızakla kayanlardan genel ve detay görüntüler

-Çığlık atarak kayan ve düşen çocuklar

-Sibel ve Mehmet Olgun röportajı

-Çocuklarıyla kızak yapan aileler

-Kayak pistinde kayanlar

-9 yaşındaki kayakçı Mustafa Kılıç'la röportaj

-Kayak yapan sporcu

-Snowboard yaparken düşen bir sporcu

-Snowboardcı öğretmen Şenol Puslu ile röportaj

-Kızak sırasında bekleyenler

-İşletmeci Murat Eroğlu ile röportaj

-Detaylar



( GÜMÜŞHANE -ÖZEL)- Okulların tatil olmasıyla tesislerin doluluk oranı yüzde 90’a yükseldi GÜMÜŞHANE



- Türkiye’nin ilk ve Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli kayak merkezlerinden Zigana kış turizmi merkezinde sömestr tatiliyle birlikte oteldeki doluluk yüzde 90’lara ulaştı. Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağının 2 bin 100 metre rakımında yer alan Zigana Dağı Gümüşkayak Kayak Merkezinde okulların tatile girmesinin ardından yoğunluk yaşanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında restoran hizmetinin yalnızca konaklayan müşterilere verildiği tesiste kızak, kayak, snowboard ve kar motoru hizmetleri sunuluyor. Hafta içi vatandaşların ziyaretine açık olan tesis hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yalnızca otelde konaklayan müşterilere hizmet verirken, okulların 3 haftalık karne tatilinin başlamasıyla birlikte tesislerde yoğunluk yaşanıyor. Tatil boyunca otelin doluluk oranı yüzde 90’ı bulurken Zigana dağlarının eşsiz manzarasında hem büyükler hem de küçükler soğuk havaya rağmen kızaklarla eğlencenin tadını çıkarıyor. Karne tatilinin ilk günlerinde aileleriyle birlikte bölgeye gelen çocuklar havanın soğuk olmasına aldırmadan kızakla kayarak tatilin keyfini sürüyor. Gümüşhane ve Trabzon’a 40 dakika mesafedeki tesislerde özellikle gençler ve çocukların favori eğlencesi “kızak” olurken, kızaklarla hızla inen vatandaşların devrilme anları renkli görüntüler oluşturuyor. Pandemi nedeniyle aylardır evlerinde kapalı durumda olan çocuklar ve ebeveynlerinin stres atmak ve eşsiz manzarayı izlemek için bölgeye akın ederken tesis tarafından işletme dışında kurulan alanda isteyenlere paket servisle yiyecekte veriliyor. Trabzon'dan güzel bir gün geçirmek için çocuklarıyla bölgeye geldiklerini kaydeden Sibel ve Mehmet Olgun çifti "Soğuk ama çok güzel ve eğlenceli bir gün yaşadık" yorumunu yaptı. Babasıyla birlikte kayak öğrenen 9 yaşındaki Mustafa Kılıç ise "Bir gün önce başladım. Tatilde evde oturdum çok dışarı çıkmadım. Tatilde sık sık Zigana dağına gelip kayak öğrenmeye devam edeceğim. Herkes buraya gelmeli" diye konuştu.

Zigana kayak merkezinde snowboard yapan ve kayarken zaman zaman düşen öğretmen Şenol Puslu da "Okullar kapalı olunca derslerin ardından burayı değerlendiriyoruz. Kar ve güzel havada her fırsatta burayı değerlendiriyorum. Snowboard birazcık yalnızların işi. Tek başına yapılan bir spor. Daha çok adrenalin içeriyor ve keyif veriyor. Kayak yaptım ama snowboarda döndüm. Düşmelerim de oluyor ama bu çok keyifli. Az önce de düştüm ama bazen düşmekten bile keyif alıyorum” ifadelerini kullandı. Tesis işletmecilerinden Murat Eroğlu, Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz’in ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezine yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte insanların akın etmeye başladığını söyledi.



Tesiste Covid-19’a yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve güvenli konaklama imkanı sunduklarını kaydeden Eroğlu, “Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında sadece konaklayan misafirlerimiz alanlarımızdan yararlanabiliyor. Hafta içi ise kayak alanlarında herhangi bir kısıtlama olmadığı için gelen misafirlerimiz buralardan yararlanabiliyor. Sömestr tatilinin başlamasıyla insanlar kayak merkezimize akın etmeye başladı.

Bina dışında güzel bir yer temin ederek ekmek içi köfteyi paket olarak misafirlerimize sunuyoruz” dedi.

Kayak merkezinde geçmiş yıllarda aşırı yoğunluk olduğunu fakat bu yıl Covid-19 salgınından dolayı durgun geçtiğini ifade eden Eroğlu, “Otelimizde 29 odamız var. Genelde karne tatillerinde çocuklu aileler konaklamayı tercih ediyor. İnsanlar artık evde sıkıldılar. Nefes almaya, doğaya, temiz havaya çıkmak istiyorlar. Bu nedenle şuanda yüzde 90 civarında doluluk oranına ulaştık. Pandemi sürecinin atlatabilmek için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.





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