Zigana geçidinde kar yağışı etkili oluyor

-Zigana yolunda yağış

-Tünel önünde iş makinelerinin yol açma çalışmaları

-Polis aracı detayı

-Tuz yüklenen araçlar

-Bölgede uygulama yapan polisler

-Röportaj

-Detaylar



( GÜMÜŞHANE )-Zigana dağında kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı-Ağır tonajlı ve zincirsiz araçların yoldan geçişine izin verilmiyor GÜMÜŞHANE



- Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan en zorlu geçitlerden Zigana dağı geçidinde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Gümüşhane’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkili oluyor. Kent merkezinde bu saat itibariyle kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken, yüksek dağ geçitlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağı geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolunu kullanmak isteyen ağır tonajlı ve zincirsiz araçlara her iki yönden de izin verilmiyor. Yağışın başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri bölgede aralıksız kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor.



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