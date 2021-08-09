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Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı

Ziftten temizlenen kaplumbağa doğaya salındı

Ziften temizlenen kaplumbağanın bahçede dolaşması

Rehabilitasyon Bild İpekyolu Irak 

-Ziftli haldeki kaplumbağa (fotoğraf)

( VAN ) VAN

- Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından zifte bulanmış halde bulunan Kaplumbağa, temizlenmesinin ardından doğaya bırakıldı. İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından zifte bulanmış halde bulduğu Kaplumbağayı, Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Vatandaşlardan alınan Kaplumbağa, temizliği ve bakımı yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaplumbağa, yapılan temizlik ve rehabilitasyonun ardından merkezin bahçesine bırakıldı. (EKİP-ŞAK-
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