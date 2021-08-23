Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı

Zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenerek tekrar doğaya bırakıldı

kaplumbağanın temizlenme görüntüleri

Su Hayvan Severler Hayvan Irak 

-doğaya salınma görüntüleri

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde üzerine zift dökülmüş halde yol kenarında bulunan kaplumbağa duyarlı vatandaşlar tarafından bulundu. Keşan İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından müdahale edilen talihsiz kaplumbağa, üzerindeki zift katmanından arındırılarak tekrar doğal ortamına bırakıldı. Edinilen bilgiye göre Keşan'da bir vatandaş, yol kenarında bir kaplumbağa buldu ve daha sonra yardım etmeleri için bölge yakınlarında bulunan Keşan İtfaiye Müdürlüğü'ne götürdü. Burada üzerine su dökülerek temizlenen talihsiz kaplumbağa, daha sonra görevliler tarafından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği'ne getirildi.
Şeflik personeli tarafından üzerindeki zift katmanından tamamen arındırılarak tamamen temizlenen kaplumbağa tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımla temizlenme ve doğaya salınma görüntüleri paylaşılan kaplumbağanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer kaplumbağanın yürüyerek doğal ortamında yaşamında devam etmesine vesile olan duyarlı davranıp hayat kurtaran hayvan severlere teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı