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Zeytinlikte çıkan yangın, zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zeytinlikte çıkan yangın, zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı

Zeytinlikte çıkan yangın, zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı

- yangın bölgesi

Zeytinlik Ormanlı Ağrı Merkez Çağrı Merkezi Yangına Müdahale 

-- mahalleli vatandaşların yangın söndürmeye seferber oluşu
-- itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmaları
-- detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde bağlı Börtlüce Mahallesi'nde gece saatlerinde zeytinlik alanda çıkan yangın, mahalleli vatandaşların ve ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Kula ilçesine bağlı Börtlüce Mahallesi Mektepli mevkiinden, gece saat 22.30 sıralarında alevler yükseldiğini gören mahalleli vatandaşlar bir yandan yangına müdahaleye başlarken, bir yandan da durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Mahalle halkının yoğun çabası ve itfaiye ile orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönümlük zirai alan zarar gördü. Bölgenin ormanlık alan olmasından dolayı ekiplerin soğutma çalışmaları titiz bir şekilde sürüyor.
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