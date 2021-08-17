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Zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü

Zeytinlik yangını devriyelerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü

Yangın detayları

-Yangın müdahale detayları
-Yangına müdahale eden araçların detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman devriyesinin dikkati sayesinde kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Dereli Mahallesi Babaçam mevkiinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ilerlemeye başladı.
Bu sırada bölgede devreye gezen orman ekibi dumanı fark ederek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına katkıda bulundu. Yangın devriyesinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın 200 metrekare alanda etkili oldu. Kazdağları eteklerinde çıkan yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile söndürüldü. (EME-MŞ)
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