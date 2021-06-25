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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Zeytinlik alan alev alev yandı: Ağaçlar zarar gördü

Zeytinlik alan alev alev yandı: Ağaçlar zarar gördü

Yangın anında detay görüntüler

Zeytin Ağacı Zeytinli Zeytinlik Altın Trol 

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın-İncirliova Karayolu üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Yangın, Aydın-İncirliova Karayolu üzerinde bulunan zeytinlik alanda saat 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre henüz bilinmeyen bir nedenle çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu bahçede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını farkeden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, çok sayıda zeytin ağacının yanarak zarar gördüğü belirlendi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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