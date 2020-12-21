Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Zeytinliğe uçan kamyonetin görüntüsü şaşırttı

Zeytinliğe uçan kamyonetin görüntüsü şaşırttı

Olay yeri, kaza yapan kamyonet, detaylar

Polis Zeytinli Polis Ekipleri 

-geçildi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinliğe uçan kamyonet görenleri şok etti İznik Yeni Sanayi Sitesi Yeni Çevre Yolu'nda 09.30 sıralarında tek taraflı kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 FCY 71 plakalı kamyonet sürücüsü aracıyla yolun yanındaki zeytinliğe uçtu. Olay yerine İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin şoförü ise kayıplara karıştı. Gelen ekipler ise kamyonetin dik bir şekilde kalmasına şaşırdı kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement