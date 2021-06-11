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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada

Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız kamerada

Olay anı güvenlik kamera görüntüsü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Sigara Paketi Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Gözaltına alınan zanlının adliyeye sevk edilmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Güpegündüz dükkana giren hırsız masadaki telefon ve sigara paketini çaldı İSTANBUL

- İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir dükkandan cep telefonu ve sigara paketi çalan soğukkanlı şüpheli, Güven Timlerinin gerçekleştirdiği denetimde yakayı ele verdi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Olay, 8 Haziran günü Yeşiltepe Mahallesi’ndeki bir dükkanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. isimli kişi sokak üzerinde yürürken bir dükkanın boş olduğunu fark ederek içeri girdi. Masanın üzerinde duran cep telefonu ve bir paket sigarayı alan şüphelinin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Emniyete yapılan ihbarın ardından polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. 9 Haziran günü Yeşiltepe Mahallesi’nde denetim gerçekleştirilen Güven Timleri Şube Müdürlüğü Zeytinburnu Timleri K.D.’yi durumundan şüphelenerek durdurdu. Yapılan araştırmada K.D.’nin hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Öte yandan üst aramasında uyuşturucu maddeye rastlanan K.D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli kişi dükkanın kapısından bakarak içeriyi gözetliyor. İçeride kimsenin olmadığını gören şüpheli, masanın üstündeki cep telefonunu ve sigara paketini alıyor. Sonrasında dükkandan çıkarak uzaklaşıyor.
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