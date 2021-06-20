Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü

Zeytinburnu’nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü

Mahalle muhtarı ve iki mahalle sakini ile röportaj

Uzunlu Engerek Kalaba Alabalık İnter 

-Kazılan bina girişinden görüntü
-Mahallede tedirgin şekilde bekleyen vatandaşlardan görüntü
-Detaylar
-Fotoğraf

( İSTANBUL -ÖZEL)- Zeytinburnu'nda yılan paniği: “Komşular çok tedirgin kimse evine giremiyor” İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda akşam saatlerinde sokak içerisinde görülen yılan, mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri ve mahalleli bir anda ortalıktan kaybolan yılanı bulmak için seferber oldu. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 46/1 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde bir binanın önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki insanlardan korkan yılan ise kaldırım ile binanın merdiveni arasındaki boşlukta saklandı. Olay, belediye ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Kaldırımın çevresi belediyenin fen işleri ekipleri tarafından kazılsa da binanın giriş merdiveninin altına saklanan yılan, girdiği yerden çıkarılamadı. Mahalle sakinlerinin tedirgin bekleyişi ise sürüyor. “Komşular çok tedirgin kimse evine giremiyor” Mahallenin muhtarı Hüseyin Sarıyer, “Vatandaşlar ihbarda bulundu, mahallede çıngıraklı zehirli bir yılanın olduğu söylendi. Biz itfaiye ve emniyet birimlerine haber verdik. Zeytinburnu Zabıta Müdürlüğü ekipleri burada çalışıyor. Bir ara yılanın kafasını gördük. Burası kalabalık olduğu için kaçtı. Kazı çalışmaları devam ediyor. Fen işlerinden bir kepçe bekliyoruz. Komşular çok tedirgin kimse evine giremiyor. Burada besleme falan değil de sanırım dışarıdan gelen ya da pikniğe giden bir araçla gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Mahallemizde yılan besleyen aile yok” dedi.
“Zehirli olduğunu söylüyorlar” Mahalle sakini Serkan Çelik ise, “Yılan ya arabanın altından geldi ya da artık birisi ki koydu bilemiyoruz. Doğalgaz direğine dolandı. Direkten sonra merdiven boşluğuna girdi, delik buldu. Girince burada kaldı. Zabıta geldi belediye geldi, kazıldı. Yılan burada gözüktü. Çıkarmaya çalıştılar ama yine bir yer bulup kendisi kayboldu. Cins olarak bilmiyorum ama zehirli olduğunu söylüyorlar” diye konuştu.
“Muhtemelen engerek yılanı” Bir diğer mahalle sakini Muhammed Duyar ise, “Yılan muhtemelen engerek yılanı. Zehirli. Çok zehirli bir yılan olduğu söyleniyor. İnternetten de araştırdık tehlikeli bir yılan olduğu belli” dedi.
(FT-CS-MEA-AA-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement