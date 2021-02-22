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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda trafo yangını. Ekipler müdahale için elektriklerin kesilmesini bekliyor

Zeytinburnu'nda trafo yangını. Ekipler müdahale için elektriklerin kesilmesini bekliyor

YANGIN DETAY

Kırköy Elektrik Trafosu Yangına Müdahale 

-EKİPLER

( İSTANBUL - 1) İSTANBUL

- Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak'ta bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Olay yerine Bakırköy ve Zeytinburnu'nda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri elektrik kesilmediği için yangına müdahale edemedi. Ekipler yangına müdahale etmek için elektriğin kesilmesini bekliyor.
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