Zeytinburnu'nda trafo yangını. Ekipler müdahale için elektriklerin kesilmesini bekliyor

-EKİPLER



( İSTANBUL - 1) İSTANBUL



- Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak'ta bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Olay yerine Bakırköy ve Zeytinburnu'nda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri elektrik kesilmediği için yangına müdahale edemedi. Ekipler yangına müdahale etmek için elektriğin kesilmesini bekliyor.



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