Zeytinburnu’nda teyzesinin dini nikahlı eşini öldüren Canan Atlı tahliye edildi



- Zeytinburnu’nda teyzesinin dini nikahlı eşini, önceden kendisine tecavüz ettiği ve sık sık tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla öldüren sanık Canan Atlı hakkında tahliye kararı verildi.

Zeytinburnu’nda mendil sattığı esnada kendisinden para isteyerek tehdit eden ve öncesinde de tecavüzüne uğradığını iddia ettiği teyzesinin dini nikahlı eşi Ali İhsan Ata’yı 4 el ateş ederek öldüren sanık Canan Atlı’nın yargılamasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Canan Atlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık avukatları Alper Uysal ile Barış Arslan salonda hazır bulundu. Duruşmada Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimatla beyanda bulunan maktulün dini nikahlı eşi sanığın da teyzesi Sevgi Sınağ’ın ifadesi okundu. Sınağ, “Canan benim yeğenim olur. Canan İstanbul’da mendil, kalem satıyordu, evlere temizliğe gidiyordu. Saf birisiydi. Karakolda verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim. Ölen maktul benim dini nikahlı eşimdi. Bana çok kötü davranıyordu, şiddet uyguluyordu. Dövüp, sövüyordu. Hatta benim banyoda fotoğraflarımı çekip, sosyal medyada yayınlamıştı. Beni öldürecekti, korkudan evi terk ettim. Bunun üzerine yeğenim olan Canan Atlı’ya “Sevgi senin yüzünden evi terk etti, onu bulup getireceksin. Getirmezsen seni öldürürüm” diyerek küfürler etmişti. Canan’ı çocuklarıyla tehdit etmiş, onları öldürürüm demiş. Canan’la “Seni öldürürüm” diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş” ifadelerini kullandı. Tanığın beyanları ardından söz verilen sanık Canan Atlı, “Tanık beyanları doğrudur. Çocuklarım çok mağdur. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık Avukatı Alper Uysal, “Tanık beyanı ortadadır. Maktulün sanığa yaptığı gibi tanığa da yapmış olduğu şeyler açıktır. Onunla da zorla ilişkiye girmiş ve videoya çekmiştir. Maktul, şiddet uygulamış ve yağma da bulunmuştur. Maktul bununla da kalmayıp, sanığın 9 yaşındaki kızı için de aynı şeyleri yapacağı konusunda tehdit etmiştir. Burada ağır bir haksız tahrik söz konusudur. Müvekkilim öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Uzun bir tutukluluk süresi geçirdi” diyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın uzun süreli tutukluluk halinin devam etmesi ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle Canan Atlı’nın hakkında adli kontrol şartları uygulanması koşuluyla tahliyesine karar verdi. İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu’nda 1 Temmuz 2020 tarihinde sanığın sokakta kalem ve mendil sattığı sırada maktulün sanıktan para aldığı ve hakaret, tehditlerde bulunduğu aktarılmıştı. Canan Atlı'nın teyzesinin evi terk etmesi nedeniyle dini nikahlı eşi olan maktul Ali İhsan Ata'nın bu durumdan sanığı sorumlu tuttuğu ve tehdit ettiği anlatılmıştı. Bu durum üzerine çantasında bulunan silahı çıkartarak maktulün kafasına 3-4 el ateş ettiği ve Ali İhsan Ata'nın da hayatını kaybettiği belirtilmişti. İddianamede, sanık Canan Atlı'nın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

