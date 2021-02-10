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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Ambulanstan detay

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Vatandaşlar
-Boş mermi kovanları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda sokak ortasında bekleyen bir kişi, araçla gelen kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı. Olay, saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 67. Sokakta yaşandı. İddiaya göre, araç ile gelen şüpheliler sokakta bulunan bir kişinin üzerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan vatandaş kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırgan şahıslar geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlarım ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini alırken sağlık ekipleri de yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. (FT- MB-
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